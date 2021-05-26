Лукашенко: возвращение белорусского общества в прежнее довыборное состояние уже невозможно

Об этом Глава государства заявил во время встречи с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления. Президент подчеркнул:
– Хочу предостеречь от самоуспокоенности и самолюбования. Сегодня мы должны бежать еще быстрее, мобилизоваться по максимуму. Кое-кто говорит о запросе на некое новое государство. Никто не запрещает, никто не закрывает эти запросы. Но позвольте спросить, а с чем не справилось наше государство? Годами выстроенная система государственной власти. Все ее элементы выдержали мощный стресс-тест последних полутора лет. Государственное здравоохранение обеспечило масштабную медицинскую помощь. В период пандемии граждане не почувствовали недостатка в средствах, медикаментах. Отечественное образование подтвердило свой уровень в период международного кризиса. Наши специалисты как никогда востребованы – и не только внутри страны. Бесперебойно работают все службы жизнеобеспечения. Расширяются торговые сети, постоянно повышается качество услуг. Мы ремонтируем дороги, строим дома, благоустраиваем города и населенные пункты. Послушайте, может быть, не так, как хотелось бы, но мы это делаем.
Александр Лукашенко при этом подчеркнул: возвращение белорусского общества в прежнее довыборное состояние невозможно.
– Как показывают события последних двух дней, спокойно нам жить не дадут. Будут провоцировать и обвинять, наклонять, ломать. Но нам надо выстоять. Для Беларуси сейчас особенно важно единство граждан. Мы не можем допустить раскола общества по любому признаку. Национальному, религиозному, другому. При этом на управленческом уровне необходимо расширять возможности для самореализации патриотически настроенных активных граждан. Делать их соработниками государства. Тем более в ментальной памяти белорусского народа есть понятие «талакi» – опыт совместного добровольного труда и взаимопомощи. Государственный аппарат в этих условиях должен работать как никогда слаженно и наступательно, реализуя те задачи, которые мы для себя определили на VI Всебелорусском народном собрании. Надо уметь реагировать на любые изменения, но так, чтобы не сбиться с основного курса, – заключил Президент.
Будет дополнено.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: возвращение белорусского общества в прежнее довыборное состояние уже невозможно
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