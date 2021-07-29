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Лукашенко: во власти должны быть достойные люди

Об этом Президент заявил во время кадровых назначений. При этом Александр Лукашенко отметил, что в отношении соискателей проведены очень тщательные проверки:
 

– По некоторым кандидатурам я много раз возвращал документы. Дорасследовали, изучали. Прошлый год нас многому научил. Поэтому во власти должны быть достойные люди.
 
По словам Главы государства, еще недавно много говорилось о демократии, в том числе и в кадровой работе. Хотя на самом деле никакой демократии в мире нет:
 
– Давно уже все убедились в этом – и слава богу, что убедились. Мы исходили из того, что надо свободу дать при назначении, некое конкурсное соперничество должно быть, должны быть профессионалы и так далее… Все это правильно. Должны быть профессионалы. Вот вы – профессионалы. Но не менее важная черта у каждого из вас – вы должны быть преданы своему народу и государству.
 

Александр Лукашенко напомнил и о высокой ответственности руководителей, которых назначает Глава государства:
 
– Вы не должны забывать, что в стране есть Президент. Он может кому-то не нравиться. Но если вы назначаетесь этим Президентом (я это дипломатам говорил), то вы представляете Президента на том или ином участке. Вы являетесь лицом этого Президента. Поэтому как минимум вы не должны этого стесняться. Ну а я никогда не подводил тех, кого я назначал. И вас тоже я никогда не подведу. В этом можете не сомневаться.
 
Президент подтвердил это заверение собственной репутацией, которая неизменна за все время его нахождения на высшем государственном посту:
 
– Можно только какие-то фейки ко мне пришить, но не то, что они там говорят. Особенно связанное с коррупционными проявлениями и прочее. Я свою политику начинал в комиссии по борьбе с коррупцией, когда Игорь Петрович (Сергеенко – Глава Администрации Президента. – Прим. ред.), наверное, в КГБ уже работал. И такие вот молодые, как он, ребята моего возраста (тогда мне было 35, чуть, может, больше), они помогали мне вычищать эту дрянь. И говорят, что власть людей портит – это не ко мне. Потому что я – человек деревенский, выросший на улице. И вы тоже не министерские детки, которые выпестованы неизвестно в каких условиях. Вот это мы не должны забывать. Это наша страна, и мы ее никому не должны отдать – лейтмотив всех этих назначений.
 

Отдельно Глава государства остановился на теме профессионализма управленцев:
 
– Я здесь не вижу непрофессионалов. Это опытные люди. Профессионализм – это прежде всего опыт. Это не то, что некоторые сопливые там ходят, школу кое-как закончили, образования никакого, и они сегодня хотят, как говорят, на «мерсах» разъезжать (вы это хорошо знаете) и быть в шоколаде. Но для того чтобы богато жить, по крайней мере особенно в рыночных условиях, чего они очень хотят, надо соперничать и выигрывать прежде всего мозгами, знаниями, трудолюбием у таких, как они по возрасту. Вот и вся формула.
 

Александр Лукашенко отметил, что все назначенные руководители – люди достойные и ему бы хотелось, чтобы они справились с поставленными задачами:
 
– С кем бы вы ни работали, кто бы ни был у вас начальником, вы должны быть профессиональными людьми, преданными своему государству, всегда отстаивать свое мнение. И если нужно кого-то защитить, значит, надо защитить. У вас будет немало подчиненных. У вас у каждого огромная зона ответственности. Нельзя бросать в одиночку тех людей, которые заслуживают поддержки. По крайней мере у меня вы всегда найдете такую поддержку.
 
Но здесь Глава государства предостерег и от чрезмерного заигрывания с кадрами:
 

– Это не значит, что вы там кумовство, еще что-то разведете и будете тащить за собой людей, которые ни на что не способны. Это принципиально в работе с кадрами. Это мой принцип... Я знаю, что вы профессионалы. И вас рекомендуют достойные люди. Мы очень аккуратно подходим к отбору кадров.
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