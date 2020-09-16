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Лукашенко во Дворце Независимости проводит встречу с политическим активом страны

Президент сегодня во Дворце Независимости проводит встречу с политическим активом Беларуси по вопросу общественно-политической ситуации в стране. На встречу приглашены высшие должностные лица, сотрудники Администрации Президента, руководители госорганов и местной вертикали власти, парламентарии, руководители республиканских средств массовой информации.



Александр Лукашенко отметил, что в ходе встречи намерен ознакомить ее участников с оперативной аналитической информацией, которая даст ответы на самые острые вопросы сегодняшнего дня и поможет лучше ориентироваться в политической ситуации внутри и вокруг Беларуси.
 
– То, что происходит сегодня, не является чем-то неожиданным или новым для нас, – сказал Глава государства. – Люди постарше помнят и не такое в Беларуси, когда тысячи и тысячи людей выходили в 90-х на улицы, переворачивали машины, жгли их, бросали коктейли Молотова на первые этажи тогда еще не нынешних бутиков и магазинов, а в окна к обычным людям. Якобы спонтанная самоорганизация общества, вызревание так называемой революционной ситуации, "нелегитимность выборов" и тому подобное – все это мифы. Их напрочь разбивает глубинный анализ событий, произошедших задолго до электоральной кампании текущего года.












Фото: БЕЛТА
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