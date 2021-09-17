Лукашенко: внутриконфессиональное равновесие и межнациональное единство – незыблемая основа нашего общества

Об этом Президент Беларуси заявил на форуме патриотических сил «Символ единства», посвященном Дню народного единства. Глава государства отметил, что в прошлом столетии наше национальное единство не раз было испытано на прочность. Так было в 1990-е, когда народ отверг попытку построить на своей земле националистическое государство крайне радикального толка (тогда был лозунг «Беларусь для белорусов»), не дал развалить страну и растащить богатства по углам, сохранил мир и согласие в обществе. Так было и в августе–сентябре прошлого года, когда в острый период развязанной против нас гибридной агрессии белорусы отстояли свою независимость.
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– Но к драматическим урокам первой половины прошлого столетия мы возвращаемся не для того, чтобы кого-то упрекнуть, – сказал Александр Лукашенко. – Я повторю, что говорил не раз. Соседи нам даны от Бога. В отношениях со всеми мы стремимся к миру и дружбе. Мы никогда не зарились на чужой каравай или клочок земли. Внутриконфессиональное равновесие и межнациональное единство – незыблемая основа нашего общества. Все мы, живущие на этой земле люди, – белорусский народ. У нас одно государство, один закон, общая историческая память на всех. Это нерушимо. Это навсегда! Но мы никогда не позволим героизировать бурых и прочих убийц белорусского народа. Такими они навсегда останутся в нашей исторической памяти. И нечего здесь делать тем, кто этих преступников тащит из забытья. Кто пытается подчинить, растоптать, разорвать нашу суверенную страну, сделать ее частью санитарного кордона, окружающего братскую Россию.