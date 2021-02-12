Участники ВНС подняли множество важных и неожиданных вопросов – об этом заявил сегодня Александр Лукашенко в своем заключительном слове на VI Всебелорусском народном собрании, реагируя на предложения, внесенные выступающими.
– Оказывается, для нас, казалось бы, глобальные вопросы (Конституция, перераспределение и прочее) – они не были даже в приоритете. Это говорит о том, что мы, руководство страны, можем оторваться от жизни обычных людей, – подчеркнул Президент. – Мы можем не увидеть, что катастрофически растут цены в магазинах и на услуги жилищно-коммунального хозяйства, что людям надо обращать внимания больше и помогать строить жилье, создавать рабочие места, как и прежде, привлекать молодежь в деревни определенными своими действиями. То есть стало понятно, что кроме этих политических надстроечных вопросов людей волнует базис, экономика, их конкретные жизни.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: ВНС помогает власти не отрываться от жизни обычных людей
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