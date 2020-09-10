Александр Лукашенко, представляя сегодня Андрея Шведа в должности Генерального прокурора, отметил:
– Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Меня часто упрекают в том, что «власть он не отдаст». Правильно упрекают. Меня не для этого народ избрал... Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал. В середине 90-х она валялась в грязи, о нее вытирали ноги. Равно как о вас – тех, кто носил погоны.
И добавил:
– Я не хочу, чтобы Беларусь вернулась к тому времени. Поэтому никто вот так вот кинуть власть в грязь, как они (оппоненты. – Прим. ред.) этого требуют, не посмеет.
Глава государства обратился к присутствующим:
– Сделаю я это с вами или без вас – вам решать. Но наклонить меня не получится. Хотите встать рядом и спасти страну – вставайте. Не хотите – не предавайте. Вы – люди в погонах. Не надо поститься и хайповать. Уйдите в сторону и не мешайте.
Александр Лукашенко напомнил, что говорил это и до выборов, чувствуя, что нам «могут подкинуть эту заварушку».
– И второе: если вы думаете, что я эту власть посиневшими руками держу ради себя, вы меня очень разочаруете. Россиянам, которые не очень в теме в нашем государстве, я уже сказал: рано или поздно эту власть возьмут другие, но возьмут по закону, не под давлением улицы, – резюмировал Президент.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал
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