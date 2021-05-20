«Это действительно совершившие подвиг люди». Совещание во Дворце Независимости началось с минуты молчания по погибшим летчикам

Во Дворце Независимости прошло совещание по вопросам социально-экономического и общественно-политического развития столицы. В самом начале Глава государства и участники мероприятия почтили минутой молчания память пилотов, погибших в Барановичах.
– Хочу коснуться, пользуясь случаем, вчерашнего несчастья, которое произошло в районе города Барановичи. Вы в курсе дела. Погибли два наших пилота. Сегодня уже понятно, что это действительно люди, совершившие подвиг – после предварительных данных о расшифровке «черных ящиков», – сказал Президент.
Александр Лукашенко рассказал об обстоятельствах произошедшего:
– Проходили учебные тренировки, учебные полеты с аэродрома базирования в Лиде над аэродромом базирования Барановичи. То есть перелет, насколько я информирован, полеты на низких высотах над аэродромом. И когда тренировки были уже практически закончены (там был не один самолет, по-моему, пять самолетов в данном звене), у одного из самолетов – этого самолета – отказали все уровни системы управления. Их четыре. И пятая – резервная. Отказали мгновенно в течение одной минуты. Невозможно было реагировать. Остался резервный уровень, который работал с жуткими перебоями, но который дал возможность пилотам отвести самолет от еще больших бед и увести его на этот клочок – единственный клочок свободной земли в Барановичах.
Президент уточнил: как показывают «черные ящики», пилоты не катапультировались.
– Они боролись до конца, – подчеркнул Александр Лукашенко. – Просто одного из них выбросило катапультой во время удара о землю. Поэтому они боролись до конца, понимая, что у них и времени не было. И понимали, что беда будет, если самолет упадет на жилые кварталы. Тем не менее погибли два просто героических человека.
Глава государства поблагодарил белорусов, которые в подавляющем большинстве высказали соболезнования семьям погибших:
– Я только что еще раз попросил Госсекретаря, чтобы связались с семьями. И особенно нашему парню, майору, который имеет троих детей, чтобы мы оказали всяческую поддержку. Поэтому, Наталья Ивановна (Кочанова, председатель Совета Республики. – Прим. ред.), посмотрите за этим вопросом, чтобы семьи не оказались обиженными в этой ситуации. Конечно, потеря тяжелая, но мы – военные люди. Никуда не денемся от этого. Но поддерживать семьи, особенно детишек, нужно.
Отдельно Александр Лукашенко жестко высказался о тех, кто начал ерничать в интернете по поводу гибели наших летчиков:
– К сожалению, у нас есть и другие люди. Их иначе как мерзкими мерзавцами не назовешь. Вчера наши средства массовой информации озвучили некоторых из них. Постились они, как обычно, на своих этих гадких страницах. Я попрошу, передайте председателю КГБ: подключитесь и по максимуму установите этих мерзавцев. Установите и доложите. Поймите, если случится, не дай Бог, беда в стране, говоря языком прошедшей войны – Великой Отечественной войны, это будущие полицаи, которые будут жечь, убивать, не жалея никого. Мы их должны знать в лицо. Я говорю это откровенно, чтобы в нашем обществе понимали – это мерзавцы.
С докладом на совещании выступил председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев. К разговору были приглашены также уполномоченные по Минску председатель Совета Республики Наталья Кочанова и министр внутренних дел Иван Кубраков, помощник Президента – инспектор по городу Минску Александр Барсуков, главы администраций Минска.
Фото: БЕЛТА
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«Это действительно совершившие подвиг люди». Совещание во Дворце Независимости началось с минуты молчания по погибшим летчикам
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