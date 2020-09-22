Лукашенко: Владивосток для нас – не далекий и не чужой город

В начале разговора Александр Лукашенко в очередной раз подчеркнул: Олег Кожемяко – всегда желанный гость в Беларуси.
– Ваше имя уже стало в отношениях двух президентов узнаваемым и нарицательным. Я очень часто упрекаю Владимира Владимировича (Путина. – Прим. ред.): сколько можно человека перемещать с места на место? Только мы что-то сделали в Амурской области, на тебе – Сахалин. На Сахалине что-то сделали доброе – раз, Приморский край, во Владивосток. Мы же не можем весь Дальний Восток агрогородками застроить, животноводческими комплексами, – пошутил Александр Лукашенко.
Президент заверил, что белорусы всегда будут делать все необходимое для края или области, в которой бы ни работал губернатор.
– Хоть вы и географически далеко находитесь и немало между нами километров, мы не рассматриваем Владивосток как какой-то далекий и чужой город. Мы часто вспоминаем о своем Отечестве «от Бреста до Владивостока». Так что вы живете в нашем Отечестве, и мы всегда будем развивать сотрудничество в этом плане.
Лукашенко намерен посетить Дальний ВостокФото: БЕЛТА
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