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Лукашенко: вклад Кубы в расширение экономического сотрудничества в ЕАЭС будет значительным

Об этом Александр Лукашенко заявил, обращаясь к президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит сегодня в онлайн-формате. Сегодня Кубе предоставлен статус государства –наблюдателя ЕАЭС.

Фото: pixabay.com

– Вы географически только далеки от нас, но исторически вы всегда были с нами. Мы очень хорошо знаем вас со времен Советского Союза, и я уверен, что не скромный будет ваш вклад, а значительный в расширении экономического сотрудничества. Вы будете, если откровенно говорить, настоящим плацдармом  для экономической экспансии нашего союза в благосостояние наших народов.

Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что и Куба, и Венесуэла, с которыми члены ЕАЭС поддерживают добрые отношения, будут хорошей основой для сотрудничества со всеми странами Латинской Америки.
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