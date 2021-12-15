Лукашенко: Витебщине нужна перезагрузка

Об этом Глава государства заявил во время представления Александра Субботина новым председателем Витебского облисполкома. Президент подчеркнул, что области, откровенно говоря, хвалиться особо нечем.
– За последние семь лет валовой региональный продукт сократился более чем на восемь процентов. Это много! В текущем году регион единственный, где продолжает снижаться ВРП в основном за счет строительства и сельского хозяйства. У нас просели эти отрасли, откровенно говоря, практически во всех областях. В последние годы ухудшаются многие показатели развития села. Снижены посевные площади и объемы сбора сельскохозяйственных культур. Сократилось поголовье крупного рогатого скота, производство молока и яиц. Причины – низкая организация труда, несоблюдение агротехнических сроков и регламентов, – отметил Александр Лукашенко. – Исполнительская дисциплина ни к черту! И не надо говорить, что у вас не хватает кадров. То, что есть, с тем и работайте.
Глава государства, в частности, обратил внимание на не до конца распаханные поля, которые он наблюдал с вертолета:
– И это в Оршанском районе, где я бываю больше, чем где-либо! Где мы вложили немало средств, где была поддержка по всем направлениям! А что говорить тогда про другие районы? Что говорить тогда про северные районы? Надо собраться, если мы не хотим потерять страну. Всего у нас хватает, и тракторы есть. Может, не столько, сколько бы вы хотели, но есть. Я вам отправлял целые колонны. Где результат?
По словам Главы государства, его особо настораживает, что не дает ощутимого экономического эффекта Указ № 70 «О развитии агропромышленного комплекса Витебской области»:
– Работа агропромышленных объединений остается убыточной. Без государственной поддержки убыточны 72 процента сельскохозяйственных организаций области. Очевидно, что региону нужна перезагрузка. Если хотите, серьезная встряска. И у меня это не заржавеет! Сделайте, пожалуйста, за зиму соответствующие выводы. Поэтому мной принято решение о назначении на Витебщину перспективного руководителя, для которого наш Витебский край, где и я родился, является родной землей, – Александра Михайловича Субботина. Должен вам сказать откровенно: у него было желание поехать работать на родину. И я ценю, что он рискнул в сложное, непростое время, проблем больше, чем когда-либо. И я очень хочу, чтобы у него здесь с вами получилось. Все зависит от него, во-первых, и от вас – во-вторых. От этого коллектива зависит наш северный красавец-край страны, его жизнь. Жизнь не только ваша, но и ваших детей.
Нового руководителя региона Александр Лукашенко охарактеризовал как человека исполнительного:
– Он непосредственно принимал участие в разработке новых подходов к развитию агрокомплекса, созданию объединений. Когда я его назначал, я ему напомнил, что он был участником этой схемы. Нормальной схемы, как я считаю. В определенной степени является их соавтором. Уверен, понимает, как все должно быть реализовано на практике. Прежде всего необходимы строжайшая технологическая и исполнительская дисциплина, экономия всех ресурсов. Новый губернатор как человек науки, думаю, это прекрасно понимает.
Поэтому прежде всего Президент поставил перед Александром Субботиным задачу именно в сфере АПК:
– Остро нуждается в модернизации материально-техническая база агропромышленного комплекса. Уменьшилось число используемой сельхозтехники: тракторов – на десять процентов, зерноуборочных и прочих комбайнов – на 30 процентов. Поэтому доставайте из-под заборов все, что может передвигаться и работать, и восстанавливайте. Я отдал распоряжение тракторному заводу, "Гомсельмашу", другим, чтобы они помогли вам восстановить технику. Новая техника сегодня очень дорога.
Кроме того, Глава государства поручил обратить внимание на кадры:
– Ряд формальных показателей в кадровой работе обращают на себя внимание и вызывают тревогу. Только за последние пять лет трижды сменялись руководители в Шумилинском и Оршанском райисполкомах, дважды – в Браславском, Толочинском, Дубровенском и Бешенковичском… Что это за работа? Полтора-два года – и другой руководитель! Так вы же посмотрите, кто может руководить районом! Найдите крепких 21 человек – и вы решите во многом проблемы. Все зависит от лидера, от руководителей. Словом, Александр Михайлович, вам предстоит разобраться в причинах такой ситуации и найти решения, выстроить четко работающую кадровую вертикаль области. Отсутствие системности в работе с кадрами в регионе недопустимо.
Отдельный вопрос – стагнация промышленного комплекса области.
– Результаты остаются зависимыми от двух предприятий – "Нафтана" и "Витебскэнерго", – подчеркнул Александр Лукашенко. – Если они провалились, то у вас и показателей нет. Очевидно, что без новых точек роста проблемы не решить.
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