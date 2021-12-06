Лукашенко – вертикали: не надо устраивать охоту на ведьм, но предателей во власти быть не должно

Об этом Глава государства заявил сегодня, согласовывая назначение новых руководителей местных исполнительных и распорядительных органов власти. Александр Лукашенко призвал управленцев быть аккуратными в подборе людей в те структуры власти, которыми придется управлять:
– Не надо устраивать охоту на ведьм. Не надо во всех видеть врагов. Ведь очень много было заблудших.
В связи с этим Александр Лукашенко анонсировал публикацию в ближайшее время масштабных социологических исследований:
– Мы брали разные трудовые коллективы, изучали мнения, люди отвечали закрыто на многие вопросы. Общество, по первичной информации, сильно изменилось после прошлого года. Люди многие увидели, чего стоят эти, которые во власть стремились, что они хотели сделать в Беларуси. Мы бы допустили громаднейшую ошибку, если бы потерпели поражение в прошлом году. Страны бы просто не существовало. Если бы они на одни сутки пришли к власти, здесь бы уже блок НАТО стоял под Смоленском.
По словам Александра Лукашенко, нынешняя Конституция позволяет Президенту ввести на территорию страны иностранные войска:
– Был бы их человек, он бы этим воспользовался. Вот почему мы пытаемся «подровнять» Конституцию.
Глава государства отметил, что не нужно сегодня сосредотачивать такую власть в одних руках. Это не середина 1990-х, когда была катастрофа, никто не знал, что делать и куда идти:
– Был риск, да. Отдать одному человеку такую Конституцию в руки. Но вроде мы ничего сверхвредного для народа не сотворили. А создали государство. И нам надо его защитить. Надо уйти от большой концентрации власти в одних руках. Неважно, у кого…
Президент еще раз подчеркнул, что в кадровой политике не должна повториться ситуация 1930-х годов:
– Махнули косой – и неважно кого зацепили. Нельзя идти лоб в лоб: белые, красные и пошли один на одного. Ни в коем случае. Надо аккуратно, терпеливо разбираться. Людей, которые являются нашими противниками, всегда у нас было около 10 процентов. Да, мы с ними, может быть, слабо работали и так далее.
По словам Александра Лукашенко, теперь у них выросли дети, и некоторые из них также не поддерживает власть. Но есть принципиальный момент.
- Не все из них предатели и вредители, - подчеркнул Президент. - Многие ребята, девчонки оппозиционеров имеют, возможно, свою точку зрения, но они работают в стране. Поэтому, еще раз говорю, надо быть очень аккуратными. Не должно быть как в свое время: это белые, это красные и пошли рубить головы. Это не наш метод и не наш стиль. Но и самоуспокаиваться нельзя.
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