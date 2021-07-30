Лукашенко: вдоль границ Беларуси методично наращивается наступательная военная инфраструктура НАТО

Беларусь, будучи связующим звеном между Западом и Востоком, попала в эпицентр цивилизационного противостояния. Президент заявил об этом на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки. При этом подчеркнул:



– Мы не сгущаем краски, а констатируем факт: вдоль наших границ методично наращивается наступательная военная инфраструктура НАТО.



Глава государства отметил, что, помимо развернутых многонациональных сил в Польше, вблизи нас формируется новое соединение – 18-я механизированная дивизия. На вооружение этой дивизии поступят американские танки «Абрамс» самой современной комплектации. Два батальона будут стоять буквально в 20 километрах от Бреста. Как видите, ничего не меняется, они забыли Брестскую крепость, подчеркнул Александр Лукашенко.



Президент при этом заявил:



– Да, выстроенная за годы независимости система безопасности и обеспечения обороноспособности, последовательная миролюбивая политика и международные договоренности создают нам задел для отражения военных угроз.



Кроме того, по словам Александра Лукашенко, Россия и многие другие страны заинтересованы в сильной Беларуси:



– Потому что дестабилизация в центре Европы однозначно будет заразной, вызовет цепную реакцию, распространится и на восток, и на запад, и на юг. Мы помним, какие титанические усилия мировых лидеров были предприняты в Минске, чтобы погасить украинский очаг. А если вдруг полыхнет здесь, у нас? Мы должны понимать, что если сами опустим руки, то и защитить нас никто не сможет.