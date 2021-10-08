Лукашенко: важная задача потребкооперации - создание единой системы оптовых закупок

Об этом Президент заявил на общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ. По словам Главы государства, именно в этом звене может теряться от 5 до 10 процентов добавленной стоимости. Александр Лукашенко подчеркнул:
- Вы знаете моё отношение к необоснованным посредникам! На базе оптово-логистического центра такая система в первом приближении вроде бы создана. Этот центр должен выступать единым оператором для работы с отечественными производителями.
Тем не менее, обратил внимание Президент, работа до сих пор не закончена:
- Как мне докладывают, поставщики применяют совершенно разные подходы к предоставлению скидок для организаций потребительской кооперации и представителей крупных сетей. Следовательно, и цены для потребителя сильно разнятся. Предупреждаю, это игра с огнём.
Глава государства указал на известную проблему в работе с торговыми сетями:
- Они буквально диктуют поставщикам свои услуги, под любыми предлогами руки им выкручивают по ценовым параметрам. А вы? Мало того, что каждая структура является отдельным покупателем, так ещё и конкурируете между собой. Объединитесь и помните, что Белкоопсоюз - тоже крупнейшая торговая сеть. От разговоров и планов необходимо переходить к реальным действиям. Срок на завершение проекта - 1 год. Больше к этой теме я возвращаться не буду. И попрошу Комитет государственного контроля – возьмите это на железобетонный контроль.
К этой работе поручено подключиться и Управлению делами Президента.
Фото: БЕЛТА