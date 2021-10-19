Лукашенко: вакцинироваться нужно, но напрягать людей нельзя

Об этом Президент Беларуси заявил на совещании по эпидемиологической ситуации и принимаемым мерам по противодействию распространению коронавирусной инфекции:
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– Еще раз хочу подчеркнуть: несмотря на мое негативное и жесткое отношение к напряжению людей (маски и прочее), вакцинироваться нужно. Я никогда против этого не был. В противном случае зачем я с Путиным договаривался, чтобы мы получили этот «Спутник»? Потом я попросил, чтобы у нас разливали эту вакцину. Потом мы сделали вывод, что будем жить с этим ковидом и нам нужна своя вакцина. И эту вакцину мы уже получили, она у нас есть в пробирках, и ее надо произвести.
Для этого, сказал Президент, необходимо самое современное оборудование, и сегодня мы оснащаем им свой завод по производству вакцины.
– Так что говорить, что Президент был против вакцинирования, – нет. Я не специалист и не могу запрещать вакцинировать людей. Но и напрягать вы людей не будете, – подчеркнул Александр Лукашенко.