Во время встречи с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки Президент Александр Лукашенко напомнил о том, что с начала пандемии прошло уже полтора года. И сейчас на повестке дня стоит вопрос вакцинации. Президент обратил внимание собравшихся на то, что в стране созданы все условия для тех, кто хочет обезопасить себя и своих близких.
Александр Лукашенко призвал рекомендовать людям вакцинацию, если они хотят защититься от тяжелого течения болезни:
– Если вы хотите себя обезопасить – сделайте это. Не хотите – вас никто не может заставить.
Тем не менее, по словам Президента, представители власти должны сегодня донести населению мысль о том, что если человек и заболеет после вакцинации, то перенесет болезнь легче.
– Вакцин у нас хватает. Это (вакцинация, – Прим. ред.) будет всегда добровольно, по желанию человека. Никто никого не заставляет. У нас нет той ситуации, чтобы заставлять.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: вакцинация всегда будет добровольной – по желанию человека
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