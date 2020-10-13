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Президент посещает предприятие с самой высокой урожайностью картофеля в Беларуси

Глава государства совершает рабочую поездку в Толочинский район, где на базе Толочинского консервного завода ознакомится с перспективами развития картофелеводства. Президенту доложат о ходе уборочной кампании в районе и области, а также о перспективных направлениях переработки картофеля на предприятии.


Кроме того, в программе рабочей поездки значится посещение картофелехранилища Толочинского консервного завода. Александра Лукашенко ознакомят с технологиями закладки картофеля отечественной селекции на хранение, а также с его предпродажной подготовкой.


В 2020 году в стране планируют получить 6,1 млн тонн картофеля. 1,1 млн тонн из них – в сельскохозяйственных организациях, а также крестьянских и фермерских хозяйствах. По информации Министерства антимонопольного развития и торговли, потребность торговли в свежем картофеле в следующем году составит 98,9 тыс. тонн.


На сегодняшний день убрано почти 82 процента площадей картофеля. Средняя урожайность составляет 287,2 ц/га. В специализированных хозяйствах этот показатель значительно выше среднего по стране. В РУП "Толочинский консервный завод", например, он составляет 496 ц/га.
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Лукашенко ознакомился с условиями хранения картофеля

Фото: БЕЛТА

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Лукашенко ознакомился с условиями хранения картофеля
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