Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе выступления на церемонии открытия ХХХ Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». В частности, он отметил, что приезжающие сюда артисты, художники, ремесленники из разных стран и континентов всегда говорят на одном языке – языке дружбы, искусства и творчества:
– И поэтому нити «Славянского базара» продолжают связывать людей в мире, который уже давно не был так разделен, как сейчас – и не только пандемией и гибридными войнами. В то время как некоторые государства строят заборы, разделяя людей колючей проволокой, Беларусь распахнула свои двери для друзей. Билет на фестиваль позволяет посетить нашу страну гражданам 74 государств без виз, ну а друзьям Беларуси приглашение никогда и не требовалось.
Глава государства подчеркнул:
– Мы всегда рады гостям, по-белорусски рады, и в сотый раз повторяем: приезжайте, посмотрите на нашу страну – нам есть чем гордиться и чем вас приятно удивить!
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: в то время как некоторые государства строят заборы, разделяя людей колючей проволокой, Беларусь распахнула свои двери для друзей
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