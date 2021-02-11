Лукашенко: в течение этого года проект Конституции будет готов

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– В течение этого года проект Конституции будет готов, и он будет в течение года обсужден всенародно. А в начале следующего года как минимум мы вынесем его на референдум.





Александр Лукашенко подчеркнул, что под новую Конституцию придется переделать ряд законов и изменить законодательную базу:





– Мы должны это делать спокойно, не наломав дров, о чем нас предупреждают люди. 60 с лишним процентов – удивительно для меня было – категорически заявили (несмотря на то, что мы постоянно и везде говорим, что надо менять Конституцию), что они против изменения Конституции. Что нынешняя Конституция работала и будет работать. Понятно, некоторые люди побаиваются. Но я с этим не согласен. Конституцию надо менять. Во-первых, потому что такие полномочия, которые есть сегодня у Главы государства, очень тяжелы для человека. И не факт, что в будущем этот человек придет к власти и выдержит эти полномочия. Но самое опасное, я всегда привожу этот пример из прошлого: а если бы они захватили власть, и пришел к власти один из беглых и «протестунов», «сидельцев» и получил эту Конституцию. Вы же понимаете, какой сценарий был подготовлен. Захват власти. Не получилось на выборах – значит, мятеж. Захватили власть на сутки. При этой Конституции достаточно одного человека – Президента, который обращается за рубеж и здесь появляются иностранные войска. Все законно. По Конституции. Я имею такое право обратиться в любую страну и будут введены эти войска. А если мы получим такого Президента с такой Конституцией – что будет? Поэтому есть жуткая необходимость в силу этого разработать новый проект Конституции, внести его на всенародное обсуждение и принять на референдуме. Мы не можем без референдума изменить те статьи Конституции, которые мы хотим изменить.

