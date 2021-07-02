Лукашенко: в стране проведена масштабная антитеррористическая операция

Во время церемонии вручения государственных наград Президент заявил о завершении в стране масштабной антитеррористической операции.



Мероприятие началось с некоторой задержкой и Глава государства объяснил почему:



– Сегодня (я поэтому и задержался) заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию. Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и против объектов. В ближайшее время об этом скажем.

Вроде бы символично, но после сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже предъявим претензии не какому-то Маасу (министру иностранных дел Германии), но самому канцлеру и кое-какому руководству Германии. Об этом позже.



Александр Лукашенко обратил особое внимание на циничность таких замыслов и их пагубность для обычных людей:



- Нас, белорусов, захотели лишить святого - права на труд! Отобрать у наших детей и стариков кусок хлеба.



Однако авторы изуверских сценариев забыли нечто очень важное, подчеркнул Президент:



- Видимо, эти люди плохо учли обстоятельства и вообще плохо учили историю в школе. Белорусы никогда не сдаются. Трудности нас только закаляют, как сталь. Мы станем крепче и успешнее. И вы, приглашённые в этот зал, - лучшее тому доказательство.

