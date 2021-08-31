Лукашенко: в современном мире ШОС прочно заняла место авторитетного участника важнейших международных процессов

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Владимира Норова с днем рождения. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
– Находясь во главе Шанхайской организации сотрудничества, вы вносите значительный вклад в успешную реализацию стоящих на повестке дня объединения сложных и ответственных задач, – подчеркнул Глава государства.
Александр Лукашенко выразил мнение, что в современном мире ШОС прочно заняла место авторитетного участника важнейших международных процессов, среди которых обеспечение региональной безопасности, восстановление мировой экономики, развитие деловых, научных и культурных связей, борьба с пандемией коронавируса.
Фото: ШОС