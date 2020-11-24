Лукашенко: в сотрудничестве с Пакистаном нельзя допускать паузы

Надо поддерживать интенсивное сотрудничество с Пакистаном и не допускать паузы во взаимодействии. Это отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время неформального общения с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Пакистан Саджадом Хайдером Ханом после церемонии вручения верительных грамот, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Пакистанский дипломат во время разговора обратил внимание на сохранившиеся хорошие отношения с Беларусью по многим направлениям.
В связи с этим Глава белорусского государства выразил мнение: "Нельзя допускать паузы в наших интенсивных отношениях. Передайте это премьер-министру: нужен импульс в двусторонних отношениях сегодня". При этом Президент отметил готовность белорусской стороны активизировать взаимодействие с Пакистаном.
Фото: БЕЛТА
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