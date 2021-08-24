Лукашенко: в школе политика должна быть только одна – государственная

Школа не может быть вне политики. Но политика там должна быть только одна – государственная. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на Республиканском педагогическом совете.
Глава государство отметил:
– Вопрос, который сегодня, как говорится, висит в воздухе: должна ли школа участвовать в политической жизни страны? Ответ однозначный: школа не может быть вне политики. Но политика там должна быть только одна – государственная. Флаг и гимн – государственные. И давайте прекратим разговоры на эту тему. Так происходит во всех уважающих себя странах – от США до Китая, включая братскую Россию.
И это, уверен Александр Лукашенко, профессионалы понимают:
– Как понимают и то, что гражданская и жизненная позиция педагога, его участие в общественной или политической жизни страны – это пример, на котором воспитываются не только ученики, но порой и учителя. Школа порой перевоспитывает и родителей. Ведь мы с вами прекрасно знаем, что любые фундаментальные знания должны подтверждаться примерами из жизни. В общении с детьми не избежать анализа событий прошлого и настоящего, их оценки с позиции интересов государства, в котором живем. Что это, если не политика? Это основа, фундамент любой политики. И закладывается он в школе.
Президент подчеркнул:
– Патриота может воспитать только патриот. И не имеет значения, какой предмет преподает учитель. Можно и задачу по химии сформулировать так, что ребенок будет гордиться своей страной. Или наоборот. Почему так ставлю вопрос? Потому что часть нашей молодежи, получив образование здесь, стремится уехать за рубеж. Не все, но тенденция настораживает. Ведь те, кто уезжает, отрываются, это самое страшное, от своих корней.
Хорошо, когда едут за новым опытом или знаниями, чтобы применить их на Родине, заметил Александр Лукашенко. И то надо внимательнее посмотреть, кто и чему их там учит:
– С одной стороны, вы, учителя, преподаватели, выпускаете перспективных студентов, высококлассных специалистов, которые ценятся за рубежом. Качество знаний и компетенций, которые вы даете, выше всех похвал. Как говорится, за обучение вам можно поставить 10 баллов. А какую оценку мы с вами должны поставить себе за патриотическое воспитание детей? Наверное, до 10 баллов мы с вами не дотягиваем.