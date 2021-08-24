Лукашенко: в школе политика должна быть только одна – государственная

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Глава государство отметил:И это, уверен Александр Лукашенко, профессионалы понимают:Президент подчеркнул:Хорошо, когда едут за новым опытом или знаниями, чтобы применить их на Родине, заметил Александр Лукашенко. И то надо внимательнее посмотреть, кто и чему их там учит: