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Лукашенко: в политической блокаде мы найдем новые возможности для экономического и технологического развития

Наши единство и независимость – ценности, не раз проверенные испытаниями. На это обратил внимание Александр Лукашенко сегодня во Дворце Республики на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости:


– Экономическое развитие Беларуси – курс, с которого нас невозможно сбить ни санкциями, ни провокациями, ни террором. Сколько их было на нашей памяти... Но вопрос не в этом. А в том, когда уже наши западные так называемые партнеры поймут, что для нас, наследников поколений, сумевших восстановить страну после военной разрухи за немыслимо короткое время, труд – это образ жизни, трудности – стимул для движения вперед.

В недрах нашей небольшой страны нет моря нефти, газа и золота, мы отказались от ядерного оружия. Самое ценное, что у нас есть, – народ, подчеркнул Президент:

– Гордый, независимый и трудолюбивый. Народ, а не навязанное Западом абстрактное понятие «гражданское общество». Народ, менталитету которого не свойственны насаждаемые нам индивидуализм и культ наживы. Поэтому провокации, призванные подорвать экономическую устойчивость государства, не сработали и не сработают. Наши люди в острый период подставили плечо государству, власти, показали себя истинными хранителями суверенитета.

Президент объяснил, почему мы выдержали удар пандемии лучше, чем те страны, которые считают себя более развитыми и цивилизованными:

– Потому что имели смелость думать своим умом и мужество принимать, может быть, и непопулярные решения. В нашей самостоятельности коллективный Запад видит неслыханную дерзость. А мы видим в этом суверенное право самим определить свою судьбу. В устроенной с их стороны политической блокаде мы найдем новые возможности для экономического и технологического развития своего государства за счет проверенных временем и качественно новых взаимоотношений с Евразийским регионом, странами Содружества, Россией, Китаем и другими нашими друзьями.

Фото: БЕЛТА
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