Лукашенко в ответ на упреки по мигрантам: вы нас душите, а мы должны вас защищать?

Отвечая на вопрос журналиста российского «Коммерсанта» Елены Черненко во время «Большого разговора», Александр Лукашенко рассказал, что два года назад Владимир Макей работал над Соглашением о реадмиссии с Евросоюзом, а также об облегчении визового режима. Оно было подписано и вступило в силу с 1 июля прошлого года.

– По этому договору Евросоюз должен был построить помещение. Они выделили деньги и начали строительство. Но в марте прошлого года прекратили. И перестали выполнять свои обязанности по соглашению, перестали с нами даже разговаривать по мигрантам. Но раз вы перестали – мы ответили, – сказал Президент.

Он напомнил об эпизоде, когда в интернете появилось видео о том, как белорусская пограничная машина сопровождала группу беженцев.

– Это мы их задержали тогда и везли на пограничную заставу, чтобы разобраться. Но мы не всех их ловим. Не так ловили, как это было раньше. Вы нас душите, а мы должны вас защищать? – задал риторический вопрос Лукашенко.

Президент также ответил тем, кто утверждает, что в Беларусь из Ирака прилетают самолеты и привозят людей:

– Вы перестали через Беларусь летать, сажать свои самолеты в нашем аэропорту. Я говорил: свято место пусто не бывает. Нет ваших самолетов, прилетят другие. Мы рады, что к нам летают самолеты. У нас безвизовое пространство для 74 государств. И этот список предложили еще дополнить. Нам нужны туристы.

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