Лукашенко: в немыслимых испытаниях белорусский народ формировался в единую нацию

Глава государства констатировал, что после воссоединения Западной Беларуси с БССР за короткое время в западных областях люди получили бесплатное медицинское обслуживание, начали работать почти 6 тысяч школ, открылись национальные вузы и театры. Строились новые фабрики и заводы. Во всех областных городах и райцентрах появились белорусские газеты и журналы.Воссоединение Беларуси в 1939 году дало мощный импульс развитию экономики, науки, культуры.– сказал Президент.На полях сражений, в партизанских отрядах и подполье жители Западной и Восточной Беларуси, не задумываясь, умирали за свое Отечество. В этой самой страшной и жестокой войне в истории человечества, подчеркнул Александр Лукашенко, крепло и закалялось народное единство проживающих в республике белорусов, русских, украинцев, поляков, евреев и других малых народов: