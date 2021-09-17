Лукашенко: в немыслимых испытаниях белорусский народ формировался в единую нацию

Об этом Президент заявил на форуме патриотических сил «Символ единства», посвященном Дню народного единства.
Глава государства констатировал, что после воссоединения Западной Беларуси с БССР за короткое время в западных областях люди получили бесплатное медицинское обслуживание, начали работать почти 6 тысяч школ, открылись национальные вузы и театры. Строились новые фабрики и заводы. Во всех областных городах и райцентрах появились белорусские газеты и журналы.
Воссоединение Беларуси в 1939 году дало мощный импульс развитию экономики, науки, культуры.
– Но главное – белорусы объединились. Были вместе и в борьбе против сторонников воссоздания «великой» Польши, и в борьбе с гитлеровскими оккупантами, – сказал Президент.
На полях сражений, в партизанских отрядах и подполье жители Западной и Восточной Беларуси, не задумываясь, умирали за свое Отечество. В этой самой страшной и жестокой войне в истории человечества, подчеркнул Александр Лукашенко, крепло и закалялось народное единство проживающих в республике белорусов, русских, украинцев, поляков, евреев и других малых народов:
– В немыслимых испытаниях белорусский народ формировался в единую нацию. И мы с гордостью говорим, что советская республика, ставшая в 1945-м соучредителем Организации Объединенных Наций, заняла почетное место в международном сообществе, состоялась как белорусское национальное государство с равными правами для всех граждан.