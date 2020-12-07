Об этом Президент заявил сегодня на совещании о работе экономики в этом году и проектах прогноза развития страны на 2021 год. Александр Лукашенко, в частности, отметил, что на предстоящем Всебелорусском народном собрании важно не только говорить о достижениях, но и проанализировать недоработки:
– Считаю, что в наших силах не переносить проблемы для их разрешения на далекое будущее.
Что касается важнейших социально-экономических приоритетов и прогнозных показателей, то Президент требует от Правительства большей конкретики:
– Показатели должны быть четко понимаемы не только нами, но и людьми.
Глава государства поинтересовался у участников совещания, охватывают ли предложенные планы все актуальные проблемы, перспективные задачи и позволят ли они объединить общество, чтобы каждый (в том числе и с альтернативными взглядами) увидел себя в этом масштабном процессе обновления Беларуси.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: в наших силах не переносить проблемы для их разрешения на далекое будущее
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