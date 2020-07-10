Лукашенко: в любой кризисной ситуации есть положительные моменты, и ими надо воспользоваться

Об этом заявил Президент во время посещения ЗАО "Атлант" в Минске. Гендиректор предприятия Дмитрий Соколовский доложил о развитии предприятия. В частности, рассказал о том, что в марте было продано 90 тысяч холодильников. Это рекордное число месячных продаж за всю историю предприятия. В летний период также наблюдается рост производства и продаж. Ставку в условиях пандемии сделали на интернет-продажи.

Александр Лукашенко позитивно оценил работу предприятия. Глава государства напомнил, что в свое время настаивал на том, что нельзя останавливать предприятия в условиях пандемии, потому что когда рынки откроются, будут заказы и продажи. Так и получилось.

– Сделали то, что должны были сделать все, – подчеркнул Александр Лукашенко, обращаясь к гендиректору предприятия. – Пока неплохо. Молодец! В любой кризисной ситуации есть положительные моменты, и ими надо воспользоваться. Яркий тому пример – «Атлант».

Дмитрий Соколовский доложил Президенту, что в этом году предприятие оказалось в непростой ситуации. Однако благодаря службам закупки и логистики удалось не допустить простоев, обеспечить производство материалами и комплектующими. В итоге завод по результатам шести месяцев этого года вышел на рентабельность продаж 2,4%, предприятие чувствует себя уверенно и рассчитывает закончить год с положительными показателями.

– Это пример для других, – подчеркнул Александр Лукашенко. – Я же говорил, что когда откроются, посмотрят, а уже ничего нет. А мы в это время можем предложить свой товар. Вот яркий пример: мы в этот момент предложили свой товар – люди купили. Если руководители развернулись вовремя.









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