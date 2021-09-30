Лукашенко в интервью CNN: все, что делает ваше польское правительство, – это безумство

"У вас есть факты, что я толкаю этих людей (беженцев. – Прим. БЕЛТА) на границу с Польшей? Нет и быть не может", – подчеркнул белорусский лидер.
В ответ интервьюер Мэтью Чанс сказал: "Польское правительство утверждает, что беженцев доставляют туда насильно, вплоть до того, что их пичкают наркотиками, амфетамином. Чтобы они очень долго не спали, чтобы им было легче переносить холодную погоду. И таким образом они оказываются в ловушке в этой ситуации. Вы станете это отрицать?"
"Это безумство. Все, что делает ваше польское правительство (имеется в виду сильное влияние Запада, в частности США, на политику и власти Польши. – Прим. БЕЛТА), – это безумство. Вы говорите, что мы кормим людей наркотиками? Факты на стол! Будут такие факты – я буду нести ответственность", – заявил белорусский лидер.
"Сидеть в Варшаве и бряцать языком на разные темы, уходя от ответственности перед польским народом за свои проделки, – так проще. А надо разобраться. Почему вы не хотите разобраться, что происходит на границе? Мы к этому готовы", – подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко обратил внимание на то, что Беларусь не объявляла чрезвычайное положение, как это сделала польская сторона на границе, приглашает журналистов приехать на границу и объективно разобраться в ситуации. "Милости просим. Мы приглашали туда, они встречались с этими беглыми людьми", – сказал он.
Более того, белорусская сторона предлагала застрявшим на границе беженцам побыть в Беларуси, особенно с учетом надвигающихся морозов. "Мы их просим: "Вернитесь до морозов в Беларусь, побудьте в Беларуси". –"Нет, нам пообещали литовцы и поляки политическое или какое-то там убежище, мы ждем", – рассказал Президент. – Вот они три месяца ждут решения этого вопроса. При чем здесь белорусы?"
Александр Лукашенко также обратил внимание на то, что миграционные потоки идут в Евросоюз не только через Беларусь, но и, например, через Средиземное море – Испанию, Италию, Грецию: "Сколько там людей гибнет! Сотнями. Пересекая Средиземное море. Тысячи людей попадают в ЕС. Точно так они пошли через Беларусь. Они не к нам идут – они идут к вам. Потому что вы их туда позвали. Зачем вы их туда звали?"
"Вы недавно публично позвали афганцев и попросили центральноазиатские страны (бывшего СССР) и Россию, чтобы они им разрешили там остановиться. Вы с американцами попросили. И европейцам дали команду принимать всех. Это же прозвучало на вашем канале. Почему не принимаете сейчас людей, которые бегут от войны из тех стран, которые вы разорили?" – поставил вопрос Глава государства.
"Поэтому не надо на Беларусь валить. Если бы они шли в Беларусь и хотели остаться, а мы их выбрасывали туда, в Польшу или Литву, вы бы предъявили претензии. Но сегодня нет таких людей, которые хотят в Беларуси остаться, а я их выкидываю. А вы мертвых людей через границу перебрасываете нам", – подчеркнул белорусский лидер.
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