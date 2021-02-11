Об этом Глава государства заявил, выступая на VI Всебелорусском народном собрании:
Фото: БЕЛТА
– Эта пятилетка станет периодом информационного выбора. Понимаю, что это звучит дико и неприятно, но ближайшие годы определят, станем ли мы окончательно рабами чуждых нам идей или сохраним информационный суверенитет.
В этой связи Александр Лукашенко обратился к ведущим общественным организациям:
– Особенно связанным с журналистикой и гуманитарной сферой. Вы должны теснее сотрудничать с государственными органами. С целью обеспечения интересов нашего общества в интернете. В информационном поле мы сегодня как на войне. На человека направлены технологии агрессивного и продуманного воздействия, воздействия на подсознание. Многие сегодня действительно очень уязвимы в силу своей наивности и открытости. Мы будем бороться за своих людей. Обязательно будем!
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Лукашенко: в информационном поле сегодня мы как на войне
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