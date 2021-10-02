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  2. Лукашенко — в финале интервью СNN: Давайте жить дружно

Лукашенко — в финале интервью СNN: Давайте жить дружно

Завершая свое интервью телеканалу CNN, Александр Лукашенко поблагодарил журналиста Мэтью Чанса:

Фото  БЕЛТА

 Спасибо вам, вы интересный собеседник. Мне хотелось бы, чтобы вы, Мэтью (солидный канал, мы смотрим дома этот канал, у меня младший сын очень хорошо разговаривает на английском, он мне часто переводит) — будьте объективнее и честнее. Мир такой тесный, очень тесный. Планета, казалось бы, большая, но она такая маленькая. И какие б мы ни были разные, нам жить с вами вместе на этой планете. Поэтому давайте жить дружно.

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