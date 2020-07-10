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  2. Лукашенко: в предстоящей пятилетке мы будем иметь свой хороший электромобиль

Лукашенко: в предстоящей пятилетке мы будем иметь свой хороший электромобиль

Об этом Глава государства заявил во время общения с работниками завода "Атлант" и бойцами студенческих отрядов – участниками проекта "Атлант-2020":

– Я ярый сторонник электромобилей. Это  – будущее, – обозначил Александр Лукашенко. – Хорошо, что в мире выработался этот тренд, я это давно уже почувствовал. Образцы (белорусского электротранспорта. – Прим. ред.) есть. Я недавно был на полигоне, видел их. Это не только легковой транспорт, но и как грузовички. Мы научились их делать. Нам надо сейчас их сделать красивыми и доступными по цене.

Президент, однако, отметил, что у представленного белорусского электромобиля – импортная батарея. В связи с этим Глава государства еще раз напомнил об импортозамещении и рассказал о перспективных разработках белорусских специалистов.

– Наши специалисты нашли даже новые принципы создания этих батарей (не традиционные литий-ионные, а графеновые. –Прим. ред), которые в мире неизвестны.

Александр Лукашенко подчеркнул: он мечтает о том, чтобы в Минске не было автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Рассказал и о том, что сам пользуется различным электротранспортом и активно содействует развитию этого направления в Беларуси. По его мнению, это важно еще и с учетом предстоящего запуска БелАЭС.

– Мы будем меньше потреблять природного газа, будем замещать на электричество. Поэтому избытка не будет, но будет дополнительный объем электричества. И мы его должны потребить прежде всего у себя на рынке, – отметил он. – За этим будущее. Атомная энергия – это, во-первых, чистота. Естественно, безопасность должна быть обеспечена. Это одна из самых лучших станций в мире (строящаяся в Беларуси. – Прим. ред.), почему мы ее и выбрали.

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