Лукашенко: в эти дни нет ни одного ребенка в стране, который бы не был окружен нашей заботой

– Учителей и воспитателей, которые помогают вам освоить самые важные для вашей жизни и будущего знания. Врачей, которые заботятся о вашем здоровье. Строителей, которые возводят школы, детские сады, дворцы спорта и вот такие залы, площадки и парки для отдыха. Всех, кто производит для вас красивую одежду, игрушки, любимые сладости и прочие необходимые вещи и полезные продукты, готовит для вас завтраки и обеды в школах и детских садах.
Президент адресовал также слова благодарности милиционерам и военным, людям в погонах:
– Они берегут мир на нашей земле и дают возможность нам изо дня в день быть счастливыми и под Новый год собираться вот в таком составе в этом прекрасном зале.
Александр Лукашенко выразил признательность и организаторам новогодних детских праздников, которые стараются воплотить в жизнь все детские предновогодние ожидания и мечты:
– В эти дни нет ни одного ребенка в стране, который бы не был окружен нашей заботой и вниманием.
Глава государства напомнил детям о том, что все, что делают взрослые в канун Нового года, в обычные рабочие дни, они делают с любовью и верой в малышей:
– Желаю вам отличного настроения, крепкого здоровья и радости от сегодняшнего праздничного спектакля.
В конце своего выступления Президент традиционно передал слово сказочному герою – Деду Морозу, который начал музыкальное представление.
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