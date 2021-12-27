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  2. Лукашенко: в эти дни нет ни одного ребенка в стране, который бы не был окружен нашей заботой

Лукашенко: в эти дни нет ни одного ребенка в стране, который бы не был окружен нашей заботой

Выступая сегодня на благотворительном празднике в рамках акции «Наши дети» во Дворце Республики, Александр Лукашенко поблагодарил всех, кто делает детство ребят счастливым и беззаботным: 


– Учителей и воспитателей, которые помогают вам освоить самые важные для вашей жизни и будущего знания. Врачей, которые заботятся о вашем здоровье. Строителей, которые возводят школы, детские сады, дворцы спорта и вот такие залы, площадки и парки для отдыха. Всех, кто производит для вас красивую одежду, игрушки, любимые сладости и прочие необходимые вещи и полезные продукты, готовит для вас завтраки и обеды в школах и детских садах.

Президент адресовал также слова благодарности милиционерам и военным, людям в погонах:

– Они берегут мир на нашей земле и дают возможность нам изо дня в день быть счастливыми и под Новый год собираться вот в таком составе в этом прекрасном зале. 


Александр Лукашенко выразил признательность и организаторам новогодних детских праздников, которые стараются воплотить в жизнь все детские предновогодние ожидания и мечты: 

–  В эти дни нет ни одного ребенка в стране, который бы не был окружен нашей заботой и вниманием. 


Глава государства напомнил детям о том, что все, что делают взрослые в канун Нового года, в обычные рабочие дни, они делают с любовью и верой в малышей:

– Желаю вам отличного настроения, крепкого здоровья и радости от сегодняшнего праздничного спектакля.

В конце своего выступления Президент традиционно передал слово сказочному герою – Деду Морозу, который начал музыкальное представление.  





















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Фото: БЕЛТА
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Фото: Александр КУШНЕР
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