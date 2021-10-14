Лукашенко: в ЕАЭС слишком мало сделано по импортозамещению

Такое мнение Президент Беларуси высказал в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета. При этом Глава государства отметил:



– Очевидно, что этот процесс должен быть увязан с промышленной кооперацией в союзе. Чтобы избежать протекционизма на национальном уровне, необходимо максимально использовать промышленные мощности и ресурсы наших стран. Важно не просто содействовать производственному сотрудничеству, но и стимулировать более продвинутые формы кооперации путем создания наднациональных евразийских компаний или консорциумов.