SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.48
EUR: 2.86
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Лукашенко: в ЕАЭС слишком мало сделано по импортозамещению

Лукашенко: в ЕАЭС слишком мало сделано по импортозамещению

Такое мнение Президент Беларуси высказал в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета. При этом Глава государства отметил:

– Очевидно, что этот процесс должен быть увязан с промышленной кооперацией в союзе. Чтобы избежать протекционизма на национальном уровне, необходимо максимально использовать промышленные мощности и ресурсы наших стран. Важно не просто содействовать производственному сотрудничеству, но и стимулировать более продвинутые формы кооперации путем создания наднациональных евразийских компаний или консорциумов.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы