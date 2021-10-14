Лукашенко: в ЕАЭС следует опережающими темпами выходить на использование национальных валют

Сегодня в онлайн-формате проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета. На нем Александр Лукашенко, касаясь финансовой темы, затронул вопрос о расширении использования национальных валют:



– Об этом мы все много говорили. Чрезмерное использование в расчетах той или иной иностранной валюты лишает нас конкурентных финансовых и экономических преимуществ, угрожает безопасности наших стран. Поэтому где, как не в ЕАЭС, нам следует опережающими темпами выходить на использование национальных валют.



Обращаясь к участникам саммита, Президент Беларуси подчеркнул:



– Решение обозначенных вопросов позволит нам скорее преодолеть последствия экономического спада, вызванного пандемией, восстановить деловую активность, простимулировать рост промышленного производства, улучшить транзитный потенциал и конкурентную среду нашего общего экономического пространства. В Беларуси убеждены, что при наличии доброй воли совместными усилиями нам удастся в полной мере реализовать все возможности Евразийского экономического союза и достичь поставленных целей.