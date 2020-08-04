Лукашенко: в будущей пятилетке средняя зарплата в Беларуси вырастет в два раза

Александр Лукашенко в ходе Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию заявил, что работа экономики подчинена одной цели – заботе о людях.

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси удалось создать социально ориентированное государство. «Государство, которое всегда протянет руку любому, кто реально нуждается в помощи. И для нас это не популизм, не конъюнктура, не дань моде, а главный принцип нашей политики», – отметил Президент.

По его словам, добросердечность, сострадание, справедливость – это генетический код белорусов. «В этом вся наша душа. Наша вера и наши традиции. Именно поэтому экономика будет подчинена одной цели – заботе о людях», – сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко также заявил, что главная задача Правительства – рост благосостояния и доходов граждан. «Мы продолжим взвешенную, спокойную работу. И не верьте тем, кто, ничего не понимая, обещает вам золотые горы. Чудес не бывает. Все дается только своим трудом. Особенно в этой страшной кризисной ситуации. У нас нет дикого социального расслоения. А все остальное зависит от работы экономики. Никаких секретов тут нет. Будем больше производить и продавать на экспорт востребованную продукцию – вырастет и благосостояние», – уверен Президент.

Он добавил, что под эту цель сверстаны и планы, и программы, и расчеты государства. «В будущей пятилетке средняя заработная плата в Беларуси вырастет в два раза. Не в пять, не в десять, а в два раза», – сказал Глава государства.

Президент добавил, что средний размер пенсии по возрасту будет поддерживаться на уровне 40% от средней зарплаты по стране. «Чтобы пенсия была выше, будем активнее внедрять систему добровольных пенсионных накоплений с участием граждан и предприятий. Формировать дополнительную пенсию под силу некоторым работникам. Главное – создать условия», – убежден белорусский лидер.