Лукашенко: в Беларуси важно развивать производство различных вакцин, не только от COVID-19

На сегодняшнем совещании по вопросу разработки противовирусных вакцин Глава государства поинтересовался темпами производства вакцин:



– Третий блок вопросов – производство вакцин. Не только от COVID-19… Мы создаем производство по производству всех вакцин. Сегодня это ковид, а завтра другая какая-то будет зараза.



В качестве примера, на который нужно ориентироваться, Александр Лукашенко привел Россию:



– По нашей вакцине я сказал. Но меня интересует, на какой стадии организация производства «Спутника V» по полному циклу на площадях «Белмедпрепаратов», как мы договаривались? Это не снимает вопрос нашей вакцины. Но это отдельный вопрос. Все ли вопросы урегулированы во взаимоотношениях с российскими партнерами?



Еще один вопрос, на который на «БелВитунифарме» обратил внимание Глава государства, – производство животных вакцин:



– В том числе от африканской чумы свиней. Мы договаривались, что мы будем работать в этом направлении. Как меня проинформировали, вакцина есть. Так ли это – тоже обсудим.