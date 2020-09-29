Лукашенко: в Беларуси и России трепетно относятся к памяти о Великой Отечественной войне

, – заявил белорусский лидер.Он напомнил, что на той войне наши народы понесли колоссальные потери. Только в Беларуси погиб каждый третий житель. За годы оккупации германские захватчики разрушили 209 из 270 белорусских городов и райцентров, уничтожили почти 2 тыс. деревень., – сказал Александр Лукашенко., – подчеркнул Глава государства.