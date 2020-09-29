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Лукашенко: в Беларуси и России трепетно относятся к памяти о Великой Отечественной войне

В Беларуси и России трепетно относятся к памяти о Великой Отечественной войне. Об этом Глава государства заявил сегодня в своем выступлении на пленарном заседании VII Форума регионов Беларуси и России, пишет БЕЛТА.

"По праву гордимся тем, что белорусы и россияне вместе с другими народами СССР внесли решающий вклад в победу над фашизмом. Поэтому мы сегодня вспоминаем святое для всех нас событие – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне", – заявил белорусский лидер.

Он напомнил, что на той войне наши народы понесли колоссальные потери. Только в Беларуси погиб каждый третий житель. За годы оккупации германские захватчики разрушили 209 из 270 белорусских городов и райцентров, уничтожили почти 2 тыс. деревень. "Мы сражались за каждый клочок родной земли. В республике развернулось всенародное движение сопротивления. С фашистами боролись даже дети. В результате в конце 1943 года под контролем народных мстителей находилось примерно 60% территории страны", – сказал Александр Лукашенко.

"В Беларуси и России трепетно относятся к памяти о той войне. Даже в самой маленькой деревушке стоит обелиск с красной звездой. Ни один из них не заброшен и не исчез с лица земли, – подчеркнул Глава государства. – Мы и сегодня возводим монументы. Например, под Минском, на месте, где находился нацистский концлагерь, воздвигнут мемориальный комплекс "Тростенец". По количеству уничтоженных людей это четвертая фабрика смерти в Европе после Освенцима, Майданека и Треблинки. Ее жертвами стали более 200 тыс. человек".
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