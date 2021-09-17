Лукашенко: в 1939 году была восстановлена справедливость

Об этом Президент заявил сегодня на форуме патриотических сил «Символ единства», посвященном Дню народного единства.
– Мы, белорусы, знаем, что значит в угоду чужим национальным интересам, чьим-то непомерным геополитическим амбициям потерять половину родной земли, утратить связь с близкими и друзьями на долгие 20 лет. На долгие 20 лет свыше четырех миллионов человек, проживающих на оккупированной Польшей территории, были лишены права говорить на родном языке, учиться в национальных школах, развивать свою самобытную культуру. Да и просто белорусами зваться, – отметил Александр Лукашенко.
По его словам, нет ничего удивительного в том, что 17 сентября 1939 года жители Западной Беларуси встречали Красную армию как освободительницу. Со слезами на глазах и цветами. Помнят эту встречу архивные фото, которые бережно хранятся в стареньких семейных альбомах.
– Да, сегодня мы не в силах заставить замолчать националистов разных мастей, потомков коллаборационистов, приравнявших это событие к нападению фашистской Германии на Польшу. Но мы можем и должны наконец-то, не стесняясь, ответить фактами, – подчеркнул Глава государства.
Он напомнил, что к середине сентября далекого 1939 года Польша потерпела сокрушительное поражение в войне с Германией, польские войска были разгромлены. Правительство бежало в Великобританию. Государство перестало существовать. Над Западной Беларусью нависла тень нацизма.
– Вернув утраченные исконно белорусские земли, советское правительство остановило смертельную угрозу для жителей региона на целых два года, – заявил Александр Лукашенко. – Белорусский народ снова обрел право жить и развиваться в границах одной республики. Тогда была восстановлена справедливость.