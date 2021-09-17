Лукашенко: в 1939 году была восстановлена справедливость

– отметил Александр Лукашенко.По его словам, нет ничего удивительного в том, что 17 сентября 1939 года жители Западной Беларуси встречали Красную армию как освободительницу. Со слезами на глазах и цветами. Помнят эту встречу архивные фото, которые бережно хранятся в стареньких семейных альбомах.– подчеркнул Глава государства.Он напомнил, что к середине сентября далекого 1939 года Польша потерпела сокрушительное поражение в войне с Германией, польские войска были разгромлены. Правительство бежало в Великобританию. Государство перестало существовать. Над Западной Беларусью нависла тень нацизма.– заявил Александр Лукашенко. –