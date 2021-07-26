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  2. Лукашенко уверен, что у Беларуси с Азербайджаном всегда будут хорошие отношения

Лукашенко уверен, что у Беларуси с Азербайджаном всегда будут хорошие отношения

Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым. Президент выразил сожаление о том, что "лучшие наши друзья-послы уезжают".


– И мы вынуждены надеяться, что те, кто приедут после вас, будут хорошими нашими друзьями, и мы так же, как при вашей каденции, сможем выстроить самые добрые отношения с Азербайджаном. Но в том, что у нас будут хорошие отношения с Азербайджаном, я нисколько не сомневаюсь.

Президент убежден в успешном развитии сотрудничества и дружбы, поскольку на всех уровнях двусторонние отношения строятся на основе взаимопонимания:


– Не просто взаимопонимания – между нашими народами очень добрые, тесные, дружеские отношения. Как мы часто говорим, братские. Это пример хороших отношений со времен Советского Союза. Мы как были когда-то в одном государстве и имели блестящие отношения, нам удалось не просто их сохранить, но и приумножить. И конечно, вы сделали для этого немало.

Глава государства выразил надежду, что Беларусь останется в сердце Латифа Гандилова, где бы он ни работал дальше. Александр Лукашенко заверил, что дипломата, настоящего друга нашего народа, всегда будут здесь ждать:

– Я вас благодарю за понимание того, что происходило и происходит в Беларуси, тех непростых процессов. Белорусы очень переживали во время конфликта Азербайджана и Армении. Я очень рад, молодцы – в основном благодаря позиции Азербайджана и вашего Президента, моего хорошего друга, вам удалось все-таки стабилизировать там обстановку и прийти к мирному урегулированию проблем. Конечно, путь к миру только начался, я об этом говорил в Азербайджане. Хотелось бы, чтобы он был недолгим, очень на это рассчитываем.


Александр Лукашенко подчеркнул, что и армянский, и азербайджанский народы заслуживают спокойной и мирной жизни. Этого им желают и белорусы. Но сегодня в фокусе встречи двусторонние, торгово-экономические отношения на перспективу. Ситуацию Александр Лукашенко охарактеризовал кратко:

– Что касается какой-то помощи со стороны Беларуси в плане технической, технологической – вы знаете, что наши двери всегда открыты.

Президент поблагодарил за поставки углеводородов: Азербайджан не прогнулся под давлением западных государств и держит слово, действует согласно договоренностям. А это в современном мире дорогого стоит.

– Вы на нас можете рассчитывать, мы готовы реализовать договоренности, которые достигнуты во время моего недавнего визита в Азербайджан, – сказал белорусский лидер.

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Фото: БЕЛТА
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