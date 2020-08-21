Лукашенко уверен, что на рабочие места, освобожденные людьми по собственной инициативе, всегда есть желающие устроиться

В общении с коллективом ОАО «Агрокобинат «Дзержинский» Президент прокомментировал ситуацию вокруг Белтелерадиокомпании. Один из работников поинтересовался, правда ли, что на место ушедших сотрудников приезжают россияне. Глава государства не отрицал, что несколько человек приехали, но это не массовое явление:



– Свято место пусто не бывает. У нас в России работает около 60 тысяч так называемых гастарбайтеров. На разных должностях. Даже в политике. Россияне к нам претензий не предъявляют. Да, действительно, у нас сейчас, как я не просто понимаю, а знаю, очень умненькие, которые выросли на телевидении, в основном которых я на руках носил, они выросли и вдруг поняли, что им чего-то не хватает. Ясно, чего не хватает. Они выскочили на улицы и начали митинговать. Перестали приходить на работу. Отдельные журналисты: «работать не будем». Не надо. Я попросил руководителей: не давите людей. Кто-то захотел – уходите. Никого не надо держать. Люди потом сами разберутся. Ну что толку, что ты его сегодня удержал, уговорил, а он все равно будет ходить и кукиш в кармане носить. Какой смысл?



Со слов Александра Лукашенко следует, что любой ответственный, взрослый человек волен принимать самостоятельные решения:



– Хочешь уходить? Уходи. Я и рабочим в открытую об этом сказал. Кричали, сегодня все работают. Все равно надо понимать, что тебя нигде не ждут. Конкуренция большая. Но я попросил россиян, дайте 2–3 группы журналистов на всякий случай. Эти группы еще не приехали, половина тех, которые бегали вокруг Белтелерадиокомпании, – назад. Я говорю: ну ладно, сегодня возьмем назад. Кто завтра уйдет – не принимаем. Ситуация стабилизировалась. Кто хочет, тот работает. Кто не хочет, тот не работает. А россияне, я даже попросил: дайте мне одну группу в пул Президента, чтобы видели, как они работают. Поймите меня. Я к этому был готов. В Украине без работы много людей – журналистов. В той же Польше, Литве и так далее. Мы их позовем.



В качестве примера Президент привел ситуацию с «Беларуськалием», где людей также подбивали не выходить на работу:



– Ну зачем «Белкалию» было бастовать? Средняя зарплата больше 5 тысяч. Что вы бастуете? Хорошо, бастуете – ладно. Я команду директору: не надо за ними бегать. У нас в Солигорске 2000 человек хотят работать на «Белкалии». Они придут. Не они придут – во всем мире безработица, приедут с Украины шахтеры. Их море безработных. Они будут работать. Вопрос не в том, что у нас чего-то не хватает. Есть заблудшие. Но журналисты – это не заблудшие. Это настораживает и, если хотите, злит. Если я полжизни вложил в это производство, вы что, думаете, я спокойно буду на это смотреть? Нет. Не хотите – уходите. Формула должна быть одна.