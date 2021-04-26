Лукашенко утвердил сроки проведения «Славянского базара»

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Основные мероприятия «Славянского базара» пройдут с 15 по 18 июля. В целях расширения зрительской аудитории предусмотрен безвизовый порядок въезда в Беларусь для участников и гостей фестиваля из 73 государств.Пропуском для безвизового пересечения Государственной границы для зарубежных граждан будет билет на мероприятия фестиваля, проводимые в Летнем амфитеатре либо концертном зале «Витебск».С учетом сложившейся практики государственной поддержки фестиваля распоряжением также предусмотрены отдельные преференции для его организаторов и участников.