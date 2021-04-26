Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил сроки проведения XXX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Соответствующее распоряжение Глава государства подписал 26 апреля, проинформировали sb.by в пресс-службе белорусского лидера.
Архивное фото
Основные мероприятия «Славянского базара» пройдут с 15 по 18 июля. В целях расширения зрительской аудитории предусмотрен безвизовый порядок въезда в Беларусь для участников и гостей фестиваля из 73 государств.
Пропуском для безвизового пересечения Государственной границы для зарубежных граждан будет билет на мероприятия фестиваля, проводимые в Летнем амфитеатре либо концертном зале «Витебск».
С учетом сложившейся практики государственной поддержки фестиваля распоряжением также предусмотрены отдельные преференции для его организаторов и участников.
Опубликовано:
632
Лукашенко утвердил сроки проведения «Славянского базара»
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА: