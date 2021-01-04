Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил план подготовки законопроектов на 2021 год. Соответствующий Указ Глава государства подписал 4 января, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского лидера.
Основными критериями при формировании плана стали реальная потребность общества в урегулировании соответствующих отношений, приоритетность их правовой регламентации с учетом действующего законодательства. Особое внимание уделялось соблюдению требований системности, комплексности и стабильности правового регулирования.
В этом году планируется подготовить 34 проекта законов. В их числе как принципиально новые законы ("О волонтерской деятельности", "О страховой деятельности", "О лизинговой деятельности", "О регулировании безопасности при использовании атомной энергии", "Об объединениях нанимателей"), так и направленные на системную актуализацию действующих законов, в том числе с учетом практики их применения. Из запланированных к подготовке документов 27 законопроектов будут внесены в Парламент Правительством.
Планом также предусмотрена разработка в текущем году концепций законов "Об обращении с генетическими ресурсами", "О дипломатической службе", "Об аккредитации в Национальной системе аккредитации".
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко утвердил план подготовки законопроектов на 2021 год
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