Лукашенко утвердил изменения в закон об электросвязи – новации касаются и угроз нацбезопасности

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, которым вносятся изменения в законодательство об электросвязи, сообщает БЕЛТА.
Документом предусматривается, что в целях предупреждения ситуаций, создающих угрозу национальной безопасности, государством могут быть приняты меры по ограничению функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи (сокращение времени и объемов их использования, изменение режимов работы), приостановлению функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи (временного прекращения их работы).
При этом устанавливается, что полномочия по управлению сетью электросвязи общего пользования предоставляются оперативно-аналитическому центру при Президенте Республики Беларусь. Невыполнение операторами электросвязи требований о приостановлении или ограничении функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи будет являться грубым нарушением законодательства о лицензировании деятельности в области связи.
Закон вступает в силу после его официального опубликования.
Фото: БЕЛТА
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