Лукашенко – управленцам: жду отдачи, оправдания не принимаются

Об этом Глава государства заявил на встрече с активом Витебской области.
– Если мною приняты решения, выполняйте то, что я вам приказываю или прошу. Это не спонтанные решения. Они прорабатываются в Совете Безопасности, в Правительстве. И когда я их формализую, рассказывая и подписывая указы, это не только мое решение, это решение согласованное, – отметил Александр Лукашенко. – Я их (губернаторов. – Прим. ред.) приглашаю на совещания, мы там проводим мозговые атаки – как действовать в этой ситуации, как лучше. Поэтому очень важно сохранить этот монолит. И от нас, активистов, будет зависеть, какая будет страна. Я от вас много не требую. Вы выполняйте свои функции. У вас есть полномочия – осуществляйте их. Даже в этой самой сложной ситуации, когда против нас развернулась санкционная война. Я думал: как они выкрутятся, эти предприятия, с этими санкциями? Тот, кто с этим работает, спокойно нашел пути. Да, будут нюансы, будут и проблемы. Но надо шевелиться. Мы должны выстоять.
По словам Александра Лукашенко, в этой ситуации надо искать пути не просто выживания, а движения вперед:
– Это мое жесткое требование к вам. Поэтому вычленяйте те вопросы, которые болезненны для нас на Витебщине, и решайте. Не будете решать – ко мне и в Правительство не ходите, мы вас больше поддерживать не будем. Потому что те огромные ресурсы, которые по моему решению были направлены в Витебскую область, начиная от деревни и заканчивая НПЗ и другими, таких ресурсов я не направлял ни в одну область. И я жду от вас отдачи, как бы ни было тяжело. Оправдания не принимаются. Санкции санкциями, а нам надо жить и быть аккуратными.
Глава государства резюмировал:
– Уверен, если вы немножко больше поработаете, пошевелитесь по-настоящему, мы решим любые проблемы. Ни в одной стране, я уверен, ни у одного президента, как у меня, нет таких людей, как вы.
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