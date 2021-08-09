Лукашенко – Украине: нельзя омрачать фейками и гадостями наши отношения

Журналист Диана Панченко украинского телеканала NewsONE во время «Большого разговора с Президентом» задала Александру Лукашенко вопросы о белорусско-украинских отношениях.
Глава государства отметил, что политические белорусско-украинские отношения находятся в самой низкой точке, чего не скажешь об экономических:
– Но мы ведем диалоги. Сегодня прочитал одно письмо: выходят украинцы, давайте разговаривать, давайте вести диалог. И в том числе люди, которые занимают проправительственную позицию. Давайте вести диалог. Но нельзя фейками и гадостями омрачать наши отношения.
Александр Лукашенко привел в пример ситуацию со смертью гражданина Беларуси в Киеве Виталия Шишова (украинские власти обвинили в этом Беларусь):
– Кто он для меня и для Беларуси вообще? В этом зале 3–4 человека его знают. Какой безумец в Беларуси пойдет и повесит его? Завтра будет такой же другой... Зачем в Украине раздувать это все?
Глава государства напомнил, что Шишов находился на территории Украины и имел поддержку спецслужб этой страны.
– Вы занимайтесь расследованием и дайте нам ответ: кто и за что его повесил. А то начали кивать на Беларусь. Даже американцы раскритиковали Украину за такой подход, – сказал Александр Лукашенко, напомнив о том, что до сих пор нет результатов по поводу расследования убийства журналиста Шеремета.
– Так что если у вас на территории убили человека, вы взяли его к себе, вы несете за него ответственность, – заявил Президент.
Он также привел в пример ситуацию с Романом Протасевичем, упомянув, что было бы проще, если бы он был сейчас не в Беларуси.
– Потому что они его заказали. Как и Азаренка, Вадима Гигина, Андрея Кривошеева. Но это провластные лидеры мнений. Но Протасевича вы зачем заказали? И мне надо его защищать. Не дай бог с Протасевичем произойдет, как с Шишовым, – на территории моей страны. Он здесь, и я несу за него ответственность, – заявил Лукашенко.
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