Лукашенко указал на проблемы в реализации отдельных проектов на Витебщине

Об этом Глава государства заявил сегодня на встрече с активом Витебской области. Представляя в должности нового председателя облисполкома Александра Субботина, Президент отметил, что в сердце практически каждого белоруса Витебщина всегда была и остается колыбелью духовности нашего народа:
– Тысячелетие назад здесь зарождались истоки нашей государственности. Сегодня Витебск – фактически культурная столица Беларуси. Я уже не говорю о той природной красоте, которой славится наш Витебск и наша Витебщина. Все это возлагает на витебчан особую ответственность за развитие области.
В связи с этим Александр Лукашенко напомнил, что значительные средства вложены в модернизацию нефтехимической промышленности, предоставлены беспрецедентные льготы и преференции для Оршанского района, созданы особые условия работы агропромышленного комплекса в рамках интеграционных структур, создана экономическая зона «Бремино-Орша» в Болбасово.
– Безусловно, многие из данных проектов были инициированы лично вами и бывшим губернатором. Это характеризует Николая Николаевича (Шерстнева. – Прим. ред.) как человека неравнодушного, болеющего за дело. А то, что по некоторым из них есть проблемы в реализации, вопрос не только к руководителю области. Правительство и вы должны были этим заниматься, – заявил Александр Лукашенко.
По словам Президента, есть примеры достижения приличных результатов отдельными промышленными и сельскохозяйственными предприятиями:
– Да и нельзя не отметить хорошим словом все, что было сделано в сфере культурного развития региона, совершенствования инфраструктуры. Как Витебщина преображается и насколько стало больше порядка на земле, хорошо видно. Особенно мне, я больше летаю над страной.
Александр Лукашенко поблагодарил за работу Николая Шерстнева и поставил ряд задач перед новым руководителем области.
Фото: БЕЛТА