Лукашенко указал на низкие темпы формирования цифрового пространства в ЕАЭС

Об этом Президент Беларуси заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе, которое проходит в онлайн-формате. В своем выступлении Глава государства назвал ряд приоритетных направлений в интеграции. Первое касается формирования цифрового пространства. По этому поводу Александр Лукашенко подчеркнул:



– По нашим оценкам, процесс создания и запуска интегрированной информационной системы союза идет медленно. Мы строим ее уже около десяти лет. При всей масштабности и сложности проекта такие результаты сложно признать удовлетворительными. Из почти 90 общих процессов нормально работают чуть более 20.



Вторым направлением белорусский лидер назвал развитие транзитного потенциала:



– Следует ускорить разработку проекта Соглашения о единой системе таможенного транзита. Его принятие наряду с Соглашением о применении в союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок будет способствовать увеличению транзитного потока товаров.