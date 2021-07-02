Лукашенко: уголовное дело о геноциде белорусского народа снимет все маски и предъявит миру новые факты

Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе выступления на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, во Дворце Республики. Глава государства обратил внимание на то, что «попытки оккупации Беларуси в условиях современной гибридной войны вспыхнули с новой силой»:
– Посмотрите, как и 80 лет назад, мы слышим о «новом порядке» от таких же носителей «европейских ценностей». Во главе – те же западные элиты. В сопредельных государствах, да и у нас, выросли новые исполнители, готовые для своих новых хозяев сделать всю грязную работу.
Мы понимаем, что эти процессы происходят, как и в середине прошлого столетия, вопреки воле народов европейских государств, которые уважают и ценят белорусов как добрых, надежных и беспроблемных соседей.
Президент убежден, что наши истинные друзья в ближайших странах нас поймут. Однако он обращает внимание:
– Мы не можем допустить, чтобы история повторилась. Поэтому вынуждены озвучить неприятные для их памяти эпизоды. Мы долго молчали, стыдились. Мы не хотели задеть чувства дружественных нам народов, которые не должны отвечать за грехи военных преступников, таких как литовские «лесные братья», бандеровцы, бандиты Армии Крайовой, прочие убийцы мирного населения Беларуси.
Александр Лукашенко продолжил:
– Мы помним, что в этом ряду предателей были и белорусы, беглые, не сумевшие реализовать свои политические амбиции на родине. Из-за Буга тогда они вернулись на нашу землю с карательными отрядами СС. Вернулись, чтобы убивать.
Боль обо всех преступлениях, совершенных в годы Великой Отечественной войны, до сих пор в наших сердцах, подчеркнул Глава государства.
– И мы рано успокоились, думая, что все побежденные и измученные той войной государства, так же как и мы, мечтают сберечь мир. Мир, за который советский народ заплатил самую высокую цену.
Президент напомнил, что война забрала у нас героев, которые проливали кровь за свободу и жизнь в том числе и европейцев. Он привел такие цифры:
– В одной только Польше полегло почти 600 тысяч советских воинов. Оказывается, все забыто. А мы долгое время как будто говорили с нашими соседями на разных языках. Причем не только в лингвистическом смысле… Что ж, придется перейти на единый, понятный для всех язык международного права.
В этой связи Александр Лукашенко акцентировал внимание:
– Уголовное дело о геноциде белорусского народа снимет все маски и предъявит миру новые факты с именами, архивными фото- и видеодокументами. Мы уже знаем некоторых, которые, может быть, еле ходят там, на Западе. И мы обратились, чтобы они ответили, чтобы они были выданы на ту землю, где совершали свои преступления. Вы, наверное, догадываетесь, что никто нам их не выдаст. Но это тоже факт. Тем, кто сегодня мечтает о реванше, кто жаждет забрать и поделить Беларусь, скажу одно: спасибо, что подвигли нас на то, что давно были обязаны сделать во имя справедливости и памяти жертв той войны. Мы поставим точку в вопросе исторической правды и ответственности за преступления против человечества.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: уголовное дело о геноциде белорусского народа снимет все маски и предъявит миру новые факты
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