Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.54
EUR: 3.01
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Лукашенко: уголовное дело о геноциде белорусского народа снимет все маски и предъявит миру новые факты

Лукашенко: уголовное дело о геноциде белорусского народа снимет все маски и предъявит миру новые факты

Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе выступления на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, во Дворце Республики. Глава государства обратил внимание на то, что «попытки оккупации Беларуси в условиях современной гибридной войны вспыхнули с новой силой»:


– Посмотрите, как и 80 лет назад, мы слышим о «новом порядке» от таких же носителей «европейских ценностей». Во главе – те же западные элиты. В сопредельных государствах, да и у нас, выросли новые исполнители, готовые для своих новых хозяев сделать всю грязную работу.

Мы понимаем, что эти процессы происходят, как и в середине прошлого столетия, вопреки воле народов европейских государств, которые уважают и ценят белорусов как добрых, надежных и беспроблемных соседей.

Президент убежден, что наши истинные друзья в ближайших странах нас поймут. Однако он обращает внимание:

– Мы не можем допустить, чтобы история повторилась. Поэтому вынуждены озвучить неприятные для их памяти эпизоды. Мы долго молчали, стыдились. Мы не хотели задеть чувства дружественных нам народов, которые не должны отвечать за грехи военных преступников, таких как литовские «лесные братья», бандеровцы, бандиты Армии Крайовой, прочие убийцы мирного населения Беларуси.

 Александр Лукашенко продолжил:

– Мы помним, что в этом ряду предателей были и белорусы, беглые, не сумевшие реализовать свои политические амбиции на родине. Из-за Буга тогда они вернулись на нашу землю с карательными отрядами СС. Вернулись, чтобы убивать.

Боль обо всех преступлениях, совершенных в годы Великой Отечественной войны, до сих пор в наших сердцах, подчеркнул Глава государства.

– И мы рано успокоились, думая, что все побежденные и измученные той войной государства, так же как и мы, мечтают сберечь мир. Мир, за который советский народ заплатил самую высокую цену.

Президент напомнил, что война забрала у нас героев, которые проливали кровь за свободу и жизнь в том числе и европейцев. Он привел такие цифры:

– В одной только Польше полегло почти 600 тысяч советских воинов. Оказывается, все забыто. А мы долгое время как будто говорили с нашими соседями на разных языках. Причем не только в лингвистическом смысле… Что ж, придется перейти на единый, понятный для всех язык международного права.

В этой связи Александр Лукашенко акцентировал внимание:

– Уголовное дело о геноциде белорусского народа снимет все маски и предъявит миру новые факты с именами, архивными фото- и видеодокументами. Мы уже знаем некоторых, которые, может быть, еле ходят там, на Западе. И мы обратились, чтобы они ответили, чтобы они были выданы на ту землю, где совершали свои преступления. Вы, наверное, догадываетесь, что никто нам их не выдаст. Но это тоже факт. Тем, кто сегодня мечтает о реванше, кто жаждет забрать и поделить Беларусь, скажу одно: спасибо, что подвигли нас на то, что давно были обязаны сделать во имя справедливости и памяти жертв той войны. Мы поставим точку в вопросе исторической правды и ответственности за преступления против человечества.

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Мужская сборная Беларуси по волейболу занимает 43-е место в рейтинге FIVB
Чайчиц: важно помнить, какой ценой нам досталась независимость
Более 1 млн человек пострадали из-за наводнений на юго-востоке Китая
Нардеп Украины: Лукашенко – лидер не просто нации, а всего постсоветского пространства
Определены действия нотариуса при представлении интересов заявителя в организации по госрегистрации
Футболисты "Минска" и "Сморгони" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси
Фотофакт: выставка живописи Анатолия Желудко открылась в Бресте
Пловец Иван Шамшурин установил национальный рекорд на дистанции 200 м баттерфляем
Войска США покинули Баграм – крупнейшую авиабазу Афганистана
Фотофакт. В Пекине с размахом отпраздновали столетие Коммунистической партии
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Внутри нас
Названы напитки, которыми невозможно утолить жажду
Лукашенко: в политической блокаде мы найдем новые возможности для экономического и технологического развития
В Бресте ярким молодежным флешмобом отметили "Дзень вышыванкі"
Врач объяснил, какое количество родинок на теле увеличивает риск развития опасного заболевания
Лукашенко об организаторах терактов: они перешли черту
Лукашенко поименно перечислил планировавших переворот террористов
Лукашенко – ветеранам: не сомневайтесь, вашу Великую Победу мы не отдадим
Лукашенко рассказал о попытке убийства журналиста СТВ Григория Азарёнка
Лукашенко: уголовное дело о геноциде белорусского народа снимет все маски и предъявит миру новые факты
Лукашенко: мы продолжим наш исторический путь. Сделаем все, чтобы сохранить независимость родной земли
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Психология Великой Победы
В Гомеле появился «Зеленый лабиринт»
Лукашенко: мы показали пример того, как надо отстаивать национальные интересы
Макей выступил с видеообращением в ходе заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН
Лукашенко: нет другой даты в нашей истории, которая бы так глубоко заставляла задуматься о ценности мира, независимости и свободы
В Украине возбудили дело в отношении СБУ по иску Моргенштерна
Лето в Беларуси: Лепельское озеро и город Лепель сняли с дрона
В Черногории ослабят ограничения в связи с улучшением эпидемиологической ситуации
ГАИ Минска ищет очевидцев ДТП на Игуменском тракте
Врач высказался о "лечении" онкологических заболеваний содой
Фотофакт. Минск готовится встречать День Независимости
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Слишком радужные лица
Через пункт пропуска «Брест» пытались провезти снюс и трамадол
Где в Минске ограничат движение транспорта 3 июля из-за праздничных мероприятий
Температура воздуха в Беларуси в июне была на 3,5 градуса выше нормы
В Гомельском районе торжественно ввели в эксплуатацию 120-квартирный жилой дом
ВОЗ: вариант коронавируса "Дельта" обнаружен в 98 странах
В океан у Гавайских островов упал грузовой Boeing 737
Централизованное тестирование по физике прошло без нарушений
Ограничение на посещение лесов еще действует в трех районах Беларуси
Савиных: роль парламентских структур в укреплении атмосферы доверия и взаимного сотрудничества высока
За минувшие сутки в Беларуси выявили 1118 случаев коронавируса, выписаны 1144 пациента
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Космос для всех
Развеян миф о том, что вакцина от кори и краснухи вызывает аутизм у детей
Сегодня в Гомеле ввели участок городской транспортной магистрали
Тропический шторм "Эльза" усилился до урагана
Авторы