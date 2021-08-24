Лукашенко – учителям: не позволяйте людям с бчбшными раскрасками вами понукать

Вы хозяева в школе – и будьте этими хозяевами. С таким призывом обратился к педагогам Президент Беларуси Александр Лукашенко в финале пленарного заседания Республиканского педагогического совета.
Глава государства напомнил:
– В прошлом году «повоевали», вижу по обществу. Хотя учителя у нас еще молодцы. Врачи некоторые тоже расшатались, замазали белые халаты грязью. Пусть немного, но они были. Учителей (таких. – Прим. авт.) еще меньше было. Но и они были. И это наши с вами косяки: недоработали в школе. Я много раз говорил: давайте порядок в школе наведем, чтобы была дисциплина. И детей надо воспитать так, чтобы они просто бежали в школу за знаниями. Понимая, что без знаний человек никчемен.
Глава государства, обращаясь к педагогам, подчеркнул:
– У нас появилось много «умненьких» с бчбшными раскрасками полицайскими. И они приходят и предъявляют претензии директору школу и учителям. Не позволяйте таким людям вами понукать! Это и будет поднятием вашего статуса. Заставьте их воспитывать свое чадо и приводить в школу, чтобы вы его черепную коробку загрузили чем-нибудь. Пройдет же время, он закончит школу, а знаний нет… Я всегда предлагаю таким родителям вспомнить: а в школе он что делал? Ведь некоторые детишки всеми силами стремятся получать новые знания, и эту тягу заложили им в семье. Именно это надо вбить в голову родителям. Но не позволяйте, чтобы вами понукали. Вы хозяева в школе – и будьте этими хозяевами. Сегодня не проблема любой школьный вопрос в этом «бчбшном плане» донести в течение суток до Президента. И решение будет принято мгновенно!
Фото: БЕЛТА