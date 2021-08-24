Лукашенко – учителям: наведите порядок в школе

Об этом Глава государства заявил во время Республиканского педагогического совета. Говоря о безопасности детей, Президент призвал в первую очередь родителей отнестись с должным пониманием к требованиям школы о порядке и дисциплине:



– Хочу сказать вам и министру прежде всего. Всем тем, кто сегодня отвечает за школу. Это мое непреклонное требование как человека, который свои первые шаги делал в школе – школьным учителем, сельским. Школа – это храм, и туда нужно приходить как в храм. Порядок и дисциплина в этом храме зависят не только от «прихожан», но и от тех, кто отвечает за состояние этого храма. То есть от нас, от учителей. Наведите порядок в школе. Наведите, чего бы нам это ни стоило. И посмотрите: через год-два школа будет совсем другая и статус учителя, о котором мы говорим, совсем иной. Используйте любые методы, но наведите порядок в школе.



В наших общих интересах, добавил Александр Лукашенко, быть единомышленниками в теме безопасного поведения детей в интернете:



– Все, что там происходит, – это, конечно, виртуальная, не настоящая жизнь. Но последствия таких явлений, как буллинг, троллинг, груминг, и прочих угроз вполне реальны. Повторяю: ответственны мы все. Если, не дай бог, ребенок подвергается травле в сетях, да и в живом общении, то вопросы есть и к родителям, чьи дети ведут себя неадекватно, и к классному руководителю, который отвечает за психологический климат в коллективе.



Глава государства привел следующий пример:



– Смотрю, некоторые пионеры галстуки носят. А некоторые детишки из так называемых продвинутых семей эти галстуки не надевают. Вы что, полагаете, что это решение ребенка? Да нет, это давление родителей. Ладно, не повязал ты ребенку галстук. Но в какое положение ты поставил этого ребенка перед классом? Их – меньшинство, ничтожное меньшинство, несколько человек. И понимаете, как чувствует себя ребенок, кем он себя чувствует, когда все вокруг пришли с галстуками, а ты – нет? На тебя все смотрят, задают немой вопрос: "А почему?" Родители еще не понимают, что у ребенка очень слабая, несложившаяся психика... И вот тут нам надо любыми методами и способами решать эту задачу. И не мне вам советовать, как ее решать. Вам виднее на месте.